Компания «Централ Партнершип» представила трейлер спортивного экшна «Движение вверх». Новый фильм студии ТРИТЭ Никиты Михалкова («Легенда номер 17», «Экипаж») рассказывает о победе сборной СССР на Олимпиаде в Мюнхене. Снял ленту режиссер Антон Мегердичев, а продюсерами выступили Леонид Верещагин, Антон Златопольский и сам Никита Михалков.

Владимир Машков играет легендарного тренера по баскетболу Владимира Кондрашина, приведшего в 1972 году сборную СССР к победе над сборной США — впервые в истории этого вида спорта. Поставив перед командой цель — победить американцев, Кондрашин рискнул своей спортивной карьерой и будущим своих подопечных. Поражение означало снятие с должности и уход из спорта. Но Кондрашев разрушил миф о непобедимости команды США, заставив поверить в это сначала игроков, потом — советских чиновников от спорта, а потом и весь мир.

Фильм рассчитан на широкую целевую аудиторию, и история рассказывается максимально динамично. Создатели надеются повторить успех своей предыдущей спортивной ленты «Легенда номер 17».

Как сообщает пресс-служба ЦПШ, премьера фильма в российском кинопрокате запланирована на 28 декабря 2017 года.