Думский комитет по информационной политике отклонил поправку в федеральный закон «Об информации», принятие которой позволило бы блокировать копии пиратских сайтов («зеркала») во внесудебном порядке — по заявлению правообладателей.

Глава комитета Леонид Левин пояснил газете «Коммерсантъ», что поступившее из Минкульта предложение взять на себя рассмотрение жалоб правообладателей не нашло поддержки в Минкомсвязи, Роскомнадзоре, правовом управлении аппарата Госдумы и в самой интернет-индустрии.

В законопроекте предлагается также поправка, предусматривающая возможность ограничивать доступ к пиратским сайтам не по приказу Мосгорсуда, как это происходит сейчас, а по решению министерства связи и массовых коммуникаций.

В результате одобрение комитета получили семь из восьми поправок об ускоренной блокировке «зеркал» пиратских сайтов, а сам законопроект был рекомендован к принятию во втором чтении.

Он, в частности, обяжет интернет-поисковики удалять из результатов поисковой выдачи данные копий пиратских сайтов и разрешит правообладателям инициировать блокировку таких ресурсов.

Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме, оно состоялось в марте нынешнего года. Второе чтение запланировано на сегодня, 16 июня, а в случае принятия закона новые правила вступят в силу с 1 октября.