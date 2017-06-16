Закон об отречении императора вступил в силу в Японии, пишет ТАСС. Данный закон был введен в действие правительством страны и до этого одобрен парламентом, пишет ТАСС.

Он позволяет императору Японии Акихито (83 года) отречься от престола. Закон был разработан исключительно для нынешнего монарха страны и действует лишь три года.

Дата отречения императора еще не назначена. Новым правителем страны станет его сын, наследный принц Нарухито (57 лет).