Американский актер Леонардо Ди Каприо передал статуэтку «Оскар», выигранную Марлоном Брандо, следователям, которые ведут дело о возможном отмывании средств государственным инвестиционным фондом Малайзии, сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что актер активно сотрудничал со следствием и предоставил им все подарки, полученные от Red Granite Pictures в качестве благодарности за работу над фильмом «Волк с Уолл-cтрит», в том числе «Оскар», который выиграл Марлон Брандо.

Ранее компанию Red Granite Pictures обвинили в том, что она привлекла $100 млн похищенных средств из малайзийского фонда на съемку фильма «Волк с Уолл-cтрит», в котором Ди Каприо сыграл главную роль.