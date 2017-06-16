Министерство обороны РФ намерено публиковать инфографику с показателями деятельности Вооруженных сил (ВС) РФ, сообщает ТАСС.

«В удобном графическом формате будут представлены наиболее значимые результаты деятельности российской армии за неделю», — рассказали военные.

В Министерстве обороны отметили, что «новый формат предоставления информации о деятельности российской армии отличается простотой и удобством» и позволит «быть в курсе всех значимых событий в жизни Вооруженных сил».