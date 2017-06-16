Управление МВД РФ по Сахалинской области сообщило об инциденте, который произошел накануне около 21.55 мск (около 05.55 по местному времени) на пересечении автотрассы Южно-Сахалинск – Оха и железной дороги между станциями Заозерное и Пугачево.

В сообщении говорится, что там столкнулись большегрузный автомобиль с прицепом и пассажирский поезд. По какой причине грузовик оказался на рельсах в момент прохождения состава, устанавливают следователи. Причины и обстоятельства аварии пока неизвестны.

В региональном УМВД добавили, что в результате столкновения погибли два человека. Оба они находились в кабине столкнувшегося с железнодорожным составом большегруза. Есть ли пострадавшие среди пассажиров поезда, не уточняется. Место происшествия осматривают эксперты.