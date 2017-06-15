Пропавшими без вести при пожаре в жилом доме Grenfell Tower, произошедшем в ночь на среду, числятся более 40 человек. Об этом в четверг сообщает телеканал Sky News со ссылкой на судебно-медицинского эксперта профессора Питера Ванезиса.

«Десятки всё еще числятся пропавшими. В настоящее время их число достигло 41», — сказал он.

В результате трагедии погибли по меньшей мере 17 человек, еще 79 пострадавших находятся в больницах, из них 17 — в критическом состоянии.