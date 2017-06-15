В Калининградской области предстанут перед судом экс-чиновник местного Ростехнадзора и бизнесмен из Казани. Они обвиняются в попытке провернуть миллионное мошенничество, связанное с ремонтом трассы Калининград–Полесск.

Как передает «Клопс.Ru», предприниматель помогал фирме победить в конкурсе на право заключения контракта. Он предложил взятку заместителю начальника отдела по надзору за промышленной безопасностью по области Центрального управления Ростехнадзора. Обсуждалась сумма в размере 1 млн рублей.

Во время передачи 700 тыс. рублей оба были задержаны. Уголовные дела направлены в суд.