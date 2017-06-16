Владимир Путин в ходе «Прямой линии» сосредоточился на вопросах внутренней политики. Из международных тем в этот раз были затронуты только отношения с США и Украиной. Эксперты, опрошенные «Известиями», полагают, что таков сейчас запрос общества: людям важно понимать, что происходит на местах. Президент дал сигнал и губернаторам: именно в их ведении — решение локальных проблем.

Руководитель региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Колядин отметил, что в этом году «Прямая линия» была «прежде всего рассчитана на внутреннее пользование».

— Если предыдущие «прямые линии» так или иначе начинались с крупных международных блоков, то сейчас эти темы идут в канве неких домашних дел, — пояснил «Известиям» эксперт. — Экономика, то, что нужно менять в нашей стране, — в центре внимания. А санкции и Европа — рефреном. Это предваряет те процессы, которые будут происходить в обозримом будущем в связи с избирательной кампанией.

С этим согласен и вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.

— Я рассматривал бы эту «прямую линию» как постепенный процесс подготовки к президентской кампании, — сказал «Известиям» политолог. — Важно, что Владимир Путин активно обращался к местной повестке, демонстрировал желание решать вопросы, которые поступают из регионов, и одновременно — готовность жестко спрашивать с региональных и местных чиновников, если они не решают тех вопросов, которые ставят избиратели. Это конструктивно в контексте избирательной кампании, когда президент будет прямо и откровенно говорить о накопившихся вопросах региональной повестки и обозначать пути их решения.

Политолог Григорий Добромелов отметил, что главная задача президента — обеспечивать баланс разных групп интересов и органов власти.

— Теперь, прежде чем что-то делать, он предлагает уточнить позиции и найти согласованное решение. Задачей Путина было расставить акценты по приоритетным вопросам. Это был именно акцент, а не точка. Он перестал ставить точки, везде ставит многоточие и лишь подчеркивает нужное слово, — сказал эксперт.

По словам Григория Добромелова, глава государства понимает неслучайный характер тех или иных вопросов.

— Если из того или иного региона раздается сигнал о происходящем, то он понимает: либо это было основано на предварительной проработке АП информации, и требуется просто, чтобы он со своего положения «погрозил пальцем», или же разные группы влияния пытаются одну или другую историю под его решения подвести. Все понимают, что сказанное на прямой линии Путиным фактически является императивом в виде президентского поручения. Он очень осторожен в словах и решениях — накануне 2018 года обостряется борьба разных групп влияния, — отметил политолог.

Центр и регионы

Глава Центра политической конъюнктуры Алексей Мухин отметил, что «категоричных» изменений во взаимоотношениях президента с губернаторами Владимир Путин не продемонстрировал, однако есть «несколько новых особенностей у этого диалога».

— Дело в том, что теперь с руководством субъектов чаще разговаривают через Генеральную прокуратуру. В регионах наверняка кто-то сегодня обильно пил успокоительное, — считает эксперт.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил, что Владимир Путин обратил внимание на решение проблем в конкретных регионах.

— Президент скорее продемонстрировал желание увидеть более точную слаженную работу губернаторских команд на отдельных территориях по конкретным вопросам — например, это касалось Ставрополья, где жилые дома пострадали от паводка, и тех регионов, где был поднят вопрос о расселении ветхого и аварийного жилья, в то время как средства на решение этой проблемы уже выделялись, — заметил он.

Андрей Колядин полагает, что диалог строился в гораздо более мягкой форме, чем обычно.

— Формула «грозный царь заставляет работать своих бояр» присутствовала и в прежних линиях: однажды в Омске начали мостить дороги, а на Шикотане выплачивать зарплаты еще до окончания прямого эфира, — напомнил он. - Этот механизм никуда не делся. Но обратите внимание, что сегодня эти разговоры были более человечны, очень мягкая риторика. Даже там, где надо было стукнуть по столу, угроз и давления не было. Эта человеческая риторика была заметна и в разговорах на экономические и международные темы.

По словам президента «Центра стратегических исследований» Дмитрия Абзалова, президент продемонстрировал три модели взаимодействия с губернаторами.

— Первую модель можно условно назвать «разнос». Президент критикует региональную власть за неспособность решить проблемы, которые не требуют вмешательства федерального центра. Вторую модель можно условно назвать «системное решение проблем», она подразумевает, что федеральный центр готов взаимодействовать с регионом в решение каких общих, системных проблем. И, наконец, третья модель, условно обозначаемая как «карт-бланш», предполагает, что федеральный центр дает возможность губернаторам продемонстрировать свои способности, — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что во взаимоотношениях с новыми губернаторами президент, как и новое руководство внутриполитического блока Кремля, придерживается двух критериев оценки — самостоятельность и эффективность. По словам Дмитрия Абзалова, новоназначенным губернаторами предстоит усвоить уроки «прямой линии» как яркого примера публичной политики.

— Им придется работать без оглядки на народную поддержку президента, наоборот, они собственными способностями должны подкрепить президентский рейтинг, но никак наоборот, — добавил политолог.

Главные проблемы регионов и в целом России, по мнению главы Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, были обозначены в ходе Прямой линии достаточно четко.

— Прежде всего это рост доходов, а также проблема преодоления бедности, заявка на создание современной и доступной медицинской системы, повышение качества услуг ЖКХ, решение проблем ветхого и аварийного жилья, — заявил эксперт.

При этом он подчеркнул, что де-факто Владимир Путин обозначил и пути их решения.

— Говоря о задаче повышения доходов и преодоления бедности, Путин отметил, что это можно сделать только при создании современной экономики, изменении ее структуры, внедрении цифровых технологий, что приведет к генерированию более высоких доходов, — сказал Костин. — По сути, речь идет о контурах будущей программы. И, очевидно, если говорить о политическом стиле Путина, невозможно представить, что в сложной ситуации, когда решается вопрос о будущем России, определив цели и пути их достижения, он отойдет в сторону и просто пожелает кому-то другому успехов в работе.

Международные отношения

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко отметил, что Россия по ряду вопросов заняла «выжидательную позицию».

— Еще нет четких контуров большой сделки с США, — сказал он «Известиям». — Какая-то ясность появится только после встречи G20 в Гамбурге. Что касается Украины, то и здесь Россия ждет, когда внутри страны все устаканится само собой. Единственные факторы неопределенности политики — позиция администрации Дональда Трампа и его возможности реализовывать свою стратегию, если таковая есть.

Член Комитета Совета Федерации по обороне Алексей Пушков отметил, что граждане уделили мало внимание темам международной повестки. Это, по его словам, связано с тем, что за последнее время не произошло особых перемен ни в отношениях России с США и странами Евросоюза, ни в Сирии.

— В этой статической ситуации мало новых элементов — поэтому относительно небольшое внимание было во время прямого общения уделено внешней политике, — заметил сенатор.

Самой яркой новостью, по его словам, стало шуточное предложение президента предоставить убежище экс-директору ФБР Джеймсу Коми:

— Больше всего мне понравилось предложение Владимира Путина предоставить убежище экс-директору ФБР господину Коми, если против него будут предприняты какие-то акции в США — я могу себе представить лицо экс-главы ФБР, когда он об этом узнал. Вот это была бы новость! — заметил Алексей Пушков.

Отвечая на вопрос об Украине, президент сделал акцент на фигуре лидера общественного движения «Украинский выбор» Викторе Медведчуке. Он охарактеризовал его как украинского националиста. По мнению Евгения Минченко, это не случайно.

— Президент упомянул факт, который ранее не звучал: что у Медведчука отец был, оказывается, деятель организации украинских националистов (ОУН — деятельность организации запрещена в РФ — «Известия»), а сам он, оказывается, украинский националист, — подчеркнул эксперт. — Я не исключаю, что это своего рода ход для того, чтобы минимизировать риски для Медведчука, которого на Украине клеймят кремлевским агентом.

Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев также полагает, что «ситуация в международном плане сейчас несколько заморожена».

— Америка разбирается с собственными проблемами и никаких новых предложений не выдвинула, поэтому все ждут встречи президентов, здесь не о чем говорить. На Украине всё тоже в замороженном состоянии, в Сирии острота проблемы снизилась. Отсюда и меньшее внимание международным проблемам, это не значит, что есть какая-то стратегическая линия президентской выборной кампании, которая на самом деле еще не началась, ее еще нет. И нет такого решения минимизировать внешнее или внутреннее. Потому что если вдруг у нас осенью возникнет очередная горячая точка, то эта точка будет обсуждаться, и мы будем принимать в этом участие (Сирия, Корея, Иран или Бангладеш, к примеру), то, безусловно, эта тема станет главной, в том числе и для выборной президентской кампании, и никто ее не будет искусственно «отодвигать», — полагает эксперт.

Экономика

Для экономического роста необходимо искать пути для восстановления отношений с Европой, и президент на это настроен, — заявил «Известиям» замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

— Прямо он это не сказал, но это можно было прочитать между строк. Он прав, что рецессия закончилась, экономический рост наблюдается четыре квартала подряд, и инвестиции стали расти опережающими темпами. И несмотря на то, что некоторые наши отрасли находятся под санкциями, они смогли выжить благодаря импортозамещению. Но если мы хотим большего, нам надо налаживать с отношения с Европой. Президент это понимает, — сказал он.

Экс-зампред ЦБ Константин Корищенко отметил, что президент обозначил два основных посыла для экономики.

— Во-первых, переход экономики России к росту, пусть и небольшому. Инвестиции в капитал растут быстрее, чем экономика. Растут золотовалютные резервы ЦБ, инфляция упала до рекордно низкого уровня. Во-вторых, президент призвал ЦБ проводить осторожную денежно-кредитную политику, чтобы российская экономика могла к ней адаптироваться, отметил эксперт.