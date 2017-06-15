Главное следственное управление СК по Московской области просит передать уголовное дело о ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний ребенок, из органов полиции в свое производство. Ранее СМИ сообщили, что в крови погибшего ребенка нашли 2,7 промилле алкоголя (это около 300 г водки) и, по сути, признали виновным в аварии.

«В случае передачи дела из органов полиции [ведомство] проверит все факты, изложенные в СМИ, проведет повторную экспертизу с целью установления всех обстоятельств случившегося», — говорится в сообщении ведомства.

Повторную экспертизу требует провести семья погибшего ребенка. По данным родственников, уголовное дело не возбуждали около месяца, а на свидетелей в ходе расследования уголовного дела оказывалось давление.

Авария произошла 23 апреля около дома 39 микрорайона Павлино в Балашихе. Согласно данным полиции, шестилетнего мальчика сбила 31-летняя местная жительница. Машина протащила ребенка не менее 10 м перед тем, как остановиться.