Семь человек погибли и еще 66 получили ранения в результате взрыва газового баллона около детского сада в восточнокитайской провинции Цзянсу.

Взрыв прогремел в расположенной недалеко от детсада закусочной, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный интернет-портал «Сина».

Инцидент произошел 15 июня в 16.50 по местному времени (11.50 мск) в уезде Фэн города Сюйчжоу. В это время дети покидали территорию учреждения, а родители и родственники встречали их.

Пострадавшие госпитализированы, состояние девяти из них оценивается как тяжелое.