Текст присяги, которую будут произносить вступающие в российское гражданство, депутаты могут утвердить с учетом мнения граждан. Возможно, Госдума закажет на эту тему социологический опрос, заявил «Известиям» спикер Госдумы Вячеслав Володин. В нижнюю палату уже поступило около 30 вариантов текста торжественной клятвы. О шести принципах, которые должны найти в ней свое отражение, участники рабочей группы по подготовке текста присяги договорились на прошедшем сегодня открытом заседании.

Текст присяги может быть включен в качестве поправки ко второму чтению в законопроект, предусматривающий лишение российского гражданства за ряд террористических и экстремистских преступлений. Поправки к нему комитет по госстроительству и законодательству Госдумы собирает до 3 июля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что Госдума может продлить этот срок.

Также не исключается, что выбирать лучший вариант текста присяги будут с учетом мнения граждан.

— Возможно, закажем социологический опрос, — заявил Вячеслав Володин «Известиям».

В ходе заседания рабочей группы глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») сообщил, что в комитет поступили 26 проектов текста присяги. Ранее были опубликованы варианты, авторами которых стали вице-спикер ГД Ирина Яровая («Единая Россия») и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ирина Яровая предлагала включить в текст слова о готовности «чтить память предков, передавших любовь и уважение к России, веру в добро и справедливость», а также «стремиться обеспечивать благополучие и процветание России». В тексте Владимира Жириновского есть слова о «неописуемом восторге» от приобретения гражданства и «высокой любви» в Родине.

Участники мероприятия договорились, что присяга должна произноситься человеком исключительно лично, публично и в торжественной обстановке на фоне государственных символов. При этом текст должен быть лаконичным и иметь правовой характер — присяга станет последним этапом прохождения процедуры вступления в гражданство. Также в тексте должна отражаться и добровольность приобретения российского паспорта.

Зампредседателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия») считает, что присяга должна произноситься в торжественной обстановке — чтобы человек чувствовал «важность момента». Директор проектов фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский опасался, что на это потребуется дополнительное финансирование, так как «это займет немалые средства бюрократического аппарата». На что Павел Крашенинников заметил, что эта история вторична и касается организационных вопросов.

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов поинтересовался, как поступать в том случае, если российское гражданство приобретает ребенок, которому несколько месяцев и который не может самостоятельно произнести текст. Однако ответа не получил.

Большинство выступающих настаивали, что текст должен быть лаконичным и понятным. Член Общественной палаты РФ Лидия Михеева считала необходимым сделать акцент на обещании человека соблюдать российское законодательство и Конституцию РФ. Она подчеркнула, что в Основном законе страны отражены базовые ценности — права и свободы человека, основы культуры.

Глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин заявил, что нужно избежать «пышных слов, должны быть простые, четкие и короткие предложения». Член Общественной палаты РФ, журналист Николай Сванидзе настаивал, что текст должен быть «предельно сухим», абсолютно лишенным «наигранного пафоса».

— Нужно избежать профанации, это должна быть реальная присяга. Человек должен говорить о том, что он готов и способен выполнить, — сказал он.

Однако первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») и Ирина Белых (ЕР) заявили, что полностью от эмоциональности отказываться не нужно.

— У нас не в ментальности уходить от эмоций — они обязательно должны быть, — заявила Ирина Белых.