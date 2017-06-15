В 2018 году депутаты Липецка выделят на благоустройство Каменного лога в районе моста через улицу Терешковой 60 млн рублей.

Сейчас муниципалитет планирует увеличить доходы за счет бюджетных и собственных средств на 240 млн рублей. Дополнительные деньги будут распределять на ремонт дворовых территорий, подготовку школ и детских садов к зиме. Планируется провести капитальный ремонт спортзала стадиона «Пламя» и помещений учреждений культуры, передает GOROD48.

Сообщается, что часть средств потратят на закупку дорожной техники и ремонт городских фонтанов.