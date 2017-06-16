Правительство может закрепить за собой право на введение полного запрета продаж спиртосодержащей непищевой продукции — бытовой химии, парфюмерии, средств личной гигиены, стеклоомывающих и противообледенительных средств. Соответствующие поправки планируется внести в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ). Ранее Минфин выступал за наделение подобным правом местных властей. А в Минэкономразвития вообще скептически оценивали идею запрета продукции, которая не опасна для людей при использовании по назначению.

«Правительство РФ вправе устанавливать ограничения условий и мест розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу подобной продукции, отдельных видов такой продукции», — сказано в проекте поправок в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…». Он направлен в аппарат правительства 14 июня за подписью замглавы Минэкономразвития Саввы Шипова (копия есть в распоряжении «Известий»). Документ подготовили Минфин, Минэкономразвития и Минюст. После прохождения комиссии по законопроектной деятельности правительства предложение в числе других поступит в Госдуму и будет приобщено к поправкам в законопроект о корректировках закона 171-ФЗ.

С конца прошлого года в России ограничена продажа некоторых спиртосодержащих непищевых жидкостей — запрет оформлен постановлением главного санитарного врача Анны Поповой. Также запрещены к реализации спиртосодержащие пищевые жидкости. Но введенный запрет не распространяется на стеклоомывающую продукцию, средства личной гигиены со спиртом, лаки-спреи со спиртом и некоторые другие виды спиртосодержащей продукции.

Источник в финансово-экономическом блоке правительства подчеркнул, что в отличие от постановлений главного санитарного врача постановление правительства не является оперативным запретом на 90 дней, а может действовать на постоянной основе.

Первоначально Минфин предлагал дать право введения запрета на продажи непищевой продукции органам власти субъектов. В Минэкономразвития возражали, что возможность введения полного запрета продаж спиртосодержащей непищевой продукции затрагивает широкий спектр номенклатуры, например парфюмерно-косметическую, бытовую химию и средства личной гигиены, стеклоомывающие и противообледенительные средства, лакокрасочные материалы и т.д. Продукция при ее использовании по назначению не представляет опасности для человека, а установление ограничения на продажу представляется избыточным. Но в итоге министерство отправило в аппарат правительства согласованную версию документа.

В Минэкономразвития сказали, что в ней учтены решения, принятые на совещании у вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего алкогольную отрасль. Из протокола совещания у него 30 мая следует, что представители Минфина, Минэкономразвития, Росалкогольрегулирования, Роспотребнадзора, Минздрава, Минюста, МВД, Минпромторга обсудили, но не согласовали предложение о наделении местных властей правом введения полного запрета на продажи непищевой спиртосодержащей продукции. В итоге было решено его исключить.

— В согласованной редакции законопроекта вышеуказанными полномочиями наделено правительство, а не субъекты РФ. Такой подход отражает единство экономического пространства России, а также позволяет сохранить равные конкурентные условия для хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу такой продукции, — уточнили в Минэкономразвития.

Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова отметила, что в согласованной формулировке теоретически в перспективе возможен полный запрет на продажи, например, парфюмерной продукции. Хотя он и маловероятен.

— С какой целью это делать — неясно, потому что часть продукции находится в аэрозольном состоянии, ее просто нельзя употребить как жидкость, а парфюмерная продукция производится из денатурированного спирта, которая при принятии внутрь вызывает у человека рвоту, — добавила она.

С декабря 2016 по июнь 2017 года Роспотребнадзор выявил и снял с реализации более 612 тыс. л спиртосодержащей непищевой и спиртосодержащей пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям. Об этом «Известиям» рассказали в службе, уточнив, что с начала 2017 года удалось достичь снижения количества алкогольных отравлений по сравнению с предыдущими годами на 15–20%, а количество летальных случаев от подобных отравлений упало на 30%. Так, с 2012 по 2016 год ежегодное количество алкогольных отравлений в период с 1 января по 31 мая составляло до 20,6 тыс. случаев, из них с летальным исходом — до 6 тыс. случаев. А с 1 января по 31 мая 2017 года было зарегистрировано 16,5 тыс. отравлений, из которых 4,2 тыс. закончились летальным исходом.

В Минфине отметили, что поправки еще не внесены в Госдуму, и поэтому от комментариев отказались.