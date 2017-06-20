По итогам 2016 года грузопоток по Северному морскому пути (СМП) составил 7,5 млн т и впервые за несколько десятков лет превысил максимальный показатель, установленный еще в 80-е годы прошлого века. Увеличение грузопотока напрямую зависит от организации круглогодичной навигации, что, в свою очередь, невозможно без ледокольного обеспечения. О том, сколько ледоколов сегодня у России и сколько еще понадобится, «Известиям» рассказал Вячеслав Рукша, генеральный директор ФГУП «Атомфлот» — предприятия, в ведении которого находится атомный ледокольный флот России.

— Какова роль Северного морского пути для России?

— Россия на протяжении порядка 400 лет искала свой путь в Индию для обеспечения прямого выхода на азиатско-тихоокеанский рынок. Все наши торговые морские пути проходили через Балтийское и Черное моря и замыкались на Европу. При этом, учитывая географию морей, в случае обострения отношений с соседями эти маршруты легко было перекрыть. Русские экспедиции, направлявшиеся на восток, позволили получить представление о Северном морском пути и условиях навигации в его акватории. Сейчас этот путь, помимо стратегической задачи присутствия России в Арктике, выполняет две важнейшие функции. Обеспечивает морскую связь между европейской частью РФ и Дальним Востоком. А в ближайшем будущем с вступлением в фазу активной эксплуатации крупнейших национальных арктических углеводородных проектов дает возможность доставки российской арктической продукции напрямую заказчикам в странах АТР, где цены на углеводороды значительно выше, чем на европейском рынке. Первейший пример — проект «Ямал СПГ», более 90% продукции которого законтрактовано как раз азиатским покупателям.

— Есть ли альтернатива этому пути для России?

— Если говорить об альтернативе, то для реализуемых непосредственно в пределах СМП проектов ее в принципе нет, так как они в большинстве своем ориентированы на морской экспорт продукции — а это порядка 40 млн т груза в год к 2024 году. С точки зрения транзитной доставки грузов по СМП как между российскими, так и между иностранными портами это серьезная и очень выгодная альтернатива во многом перегруженной железной дороге. Более того, активное обеспечение международных транзитов 2010–2013 годов доказало, что по СМП безопасно и с коммерчески приемлемыми скоростями способны проходить суда дедвейтом 150 тыс. т. Во времена Советского Союза СМП эксплуатировался также очень активно, но речь шла о судах тоннажем 5–7 тыс. т, позднее — 15–18 тыс. т. Налицо укрупнение судов в соответствии с общемировым трендом.

— Насколько мы сейчас используем потенциал этого маршрута?

— Максимальный грузопоток по СМП в 80-е годы прошлого столетия составил 6,5 млн т в год. Понадобилось порядка 30 лет, чтобы превысить этот показатель и выйти по итогам 2016 года на 7,5 млн т. Как видите, показатели Северного морского пути наглядно отражают изменения в общем состоянии экономики государства. Реализуемые национальные арктические проекты к 2024 году выйдут на совокупный показатель 40 млн т. Опираясь на оценки ряда экспертов, а также на намерения крупных российских компаний и предварительные переговоры с рядом ключевых игроков, мы ожидаем рост грузопотока по СМП к 2029 году до 80 млн т. В основном это будут сжиженный природный газ, сырая нефть, уголь и металлы. То есть получается, что с точки зрения одной только перевозки грузов СМП в настоящий момент используется на 10%. Но потенциал роста, причем подтвержденный потенциал, у него огромный. И в приведенной цифре нет международных транзитов, а их эффективность уже была ранее доказана на практике.

— Что мешает использовать потенциал пути лучше?

— Эффективность использования любого географически выгодно расположенного пути определяется в первую очередь его инфраструктурой. А ключевым элементом инфраструктуры СМП является атомный ледокольный флот. Основные особенности атомных ледоколов — мощность и высокая автономность (перезарядка топлива раз в пять лет, а для строящихся в настоящий момент универсальных атомных ледоколов (УАЛ) — раз в 10 лет) — позволяют им выполнять проводки судов в тяжелых льдах и вдали от портов, в том числе в сверхвысоких широтах. По нашим расчетам и на основании заключенных долгосрочных контрактов, заявленный грузопоток в 40 млн т можно обеспечить четырьмя атомными ледоколами. Однако для выхода на ледокольное обеспечение дальнейших объемов потребуются дополнительные ледоколы. Всего, по нашим расчетам, для грузопотока в 80 млн т нужно восемь атомных ледоколов, включая атомный ледокол-лидер.

— Зачем нужен лидер?

— Почему лидер и зачем такой мощный — 120 МВт против строящихся сейчас самых мощных в мире УАЛов, мощность которых 60 МВт? Дело в том, что в настоящий момент круглогодичная навигация по СМП реализована только в западном его секторе, не таком тяжелом с точки зрения ледовой обстановки. В восточном секторе навигация возможна только в летне-осенний период, когда ледовый покров и толщина льда минимальны. Но именно отсутствие круглогодичной навигации препятствует выполнению одной из важнейших задач СМП — круглогодичной доставке российской арктической продукции на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Ледокол-лидер как раз и призван решить эту задачу.

— Чем отличается современный ледокольный флот на Севморпути от того, что был в советские времена?

— Во времена СССР СМП использовался исключительно для внутренних нужд, то есть весь грузопоток был сформирован внутренним заказом. В настоящее время Северный морской путь — это международная морская магистраль, пригодная для навигации крупнотоннажных судов при должном ледокольном обеспечении. Важным показателем работы атомных ледоколов является интенсивность их эксплуатации. Например, в начале 2000-х в работе было шесть атомных ледоколов и в совокупности они работали 32–33 месяца в году, то есть каждый ледокол был задействован в среднем 5,5 месяца в год. Сейчас у России четыре атомных ледокола, в совокупности они работают 36 месяцев в году, то есть каждый оказывает ледокольные услуги девять месяцев в году, остальные три отводятся на ремонт либо на перезарядку, если подходит срок. Ледоколы не простаивают ни дня, что говорит о возросшем спросе на их услуги.