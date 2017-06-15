Российский президент Владимир Путин заявил во время «прямой линии» в четверг, что до сих пор по привычке, выходя из помещения, выключает свет.

Он рассказал, что раньше его семья считала буквально каждую копейку и старалась экономить электричество.

«У меня папа лазил счетчик смотрел, каждую копеечку высчитывал, чтобы заплатить вовремя и в полном объеме за электричество», — сказал Путин, отвечая на вопрос, знает ли он, как живут сегодня простые люди в России.

Путин также отметил, что до сих пор не может выйти из помещения, оставив включенным свет в помещении.

«И у меня до сих пор привычка есть — я не могу оставить включенным свет. Я, когда выхожу из помещения, всегда свет выключаю», — отметил он.