Проект по реконструкции построенного в 2004 году в Москве монорельса готовит градостроительно-земельная комиссия столицы. Об этом сообщает сайт Москомстройинвеста.

Таким образом, вместо монорельса частично продлят трамвайные пути, которые проходят по улице Академика Королева до существующей Краснопресненской трамвайной сети. В настоящее время трамвайные пути частично дублируют монорельсовую дорогу.

«Предварительный проект реконструкции монорельсовой транспортной системы предполагает демонтаж верхних путей на участке протяженностью около 2,5 км от Новомосковской улицы до улицы Сергея Эйзенштейна», — цитирует «Интерфакс» главу департамента строительства Москвы Андре Бочкарева.

Кроме того, запланировано переустройство существующего трамвайного полотна от Новомосковской улицы до проспекта Мира. Как сообщает ОТР, изолированную трамвайную сеть в ходе реконструкции соединят с основной трамвайной сетью столицы. В Москомстройинвесте подчеркнули, что частичная замена монорельса на трамвайные пути сократит расходы на эксплуатацию городского транспорта, а также повысит качество транспортного обслуживания для москвичей и гостей столицы. Реконструкция будет проводиться за счет средств городского бюджета.

Единственную в Москве линию монорельса протяженностью около 5 км построили в 2004 году по заказу Правительства Москвы, стоимость проекта оценивается в 3,3 млрд рублей. Она соединяет станции метро «Тимирязевская» и «ВДНХ».