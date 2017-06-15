Сайт WikiLeaks опубликовал новую порцию секретных документов ЦРУ в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7.

Публикация рассказывает о проекте ЦРУ «Цветение вишни», который позволяет отслеживать интернет-активность подключенных к беспроводному роутеру Wi-Fi пользователей.

Вредоносный контент может внедрять в общий поток данных специальное зараженное устройство. А потом имеющиеся уязвимости можно использовать в операционной системе или приложениях на компьютерах пользователей, передает «РИА Новости».

Первую часть пакета засекреченных документов ЦРУ WikiLeaks обнародовал 7 марта. Тогда сообщалось, что эта публикация, включающая более 8,7 тыс. файлов и документов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния), станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведведомства.

Напомним, 1 июня была опубликована предыдущая серия документов об инструментах кибершпионажа «Пандемия». В первой части утечек содержались данные о технологиях, которые позволяют ЦРУ следить по всему миру за смартфонами и мобильными мессенджерами, передает телерадиокомпания «Мир».