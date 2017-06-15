Президент России Владимир Путин назвал несправедливым закон, требующий выселения людей из расширившейся охранной зоны вдоль газопроводов.

Так глава государства в ходе «прямой линии» отреагировал на вопрос из Челябинска от владелицы садового участка близ газопровода.

Женщина рассказала, что ее садовый дом хотят снести без выплаты компенсации, так как зона близ этого газопровода была увеличена на 50 м.

Путин назвал это несправедливостью и пообещал разобраться с этой проблемой.

«Тех, кто уже построился, надо оставить в покое», — подчеркнул президент.