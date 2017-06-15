Кончина Алексея Баталова — это потеря для большинства российских семей, огромная потеря для театра и кинематографа, написал на своей странице в Facebook премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Это не просто огромная потеря для театра и кинематографа. Это потеря для большинства российских семей, которые выросли на фильмах Алексея Владимировича», — отметил глава правительства.

По его словам, Баталов обладал удивительной способностью — он всегда был близок каждому своему зрителю.

«Поэтому его картины и герои спустя много лет остаются для нас такими живыми и такими понятными», — написал Медведев.

Премьер-министр принес соболезнования родным, близким, коллегам, ученикам и поклонникам Алексея Баталова.

Алексей Баталов родился в 1928 году. Народный артист СССР снялся более чем в 40 фильмах, в том числе в таких картинах, как «Летят журавли», «Девять дней одного года», «Три толстяка», «Дама с собачкой», «Москва слезам не верит», «Мать» и др. Гоша в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» — одна их самых известных его ролей.

Актер скончался 15 июня на 89-м году жизни.