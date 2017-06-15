Президент России Владимир Путин, отвечая в четверг в ходе «прямой линии» на вопрос молодой учительницы из Иркутска Алены Остальцовой, пожаловавшейся на маленькую зарплату (16,5 тыс. рублей) и неполучение подъемных как молодой специалист, сказал, что такого быть не должно.

По словам президента, средняя зарплата педагогов в Иркутской области составляет сейчас 30 тыс. рублей. Однако на практике зарплата зависит от стимулирующих выплат и других показателей, которые определяет сама школа, напомнил Путин.

«Ясно, что молодой специалист должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги, но неясно, почему в 2–3 раза меньше. Такой разницы быть не должно, и местные власти обратят на это внимание», — цитирует Путина телеканал «Звезда».

Президент предложил установить минимальное соотношение между уровнем зарплаты опытных и молодых работников школ, добавив, что зарплаты бюджетников, которые не попавших в майские указы, будут проиндексированы уже с 1 января следующего года.