Президент России Владимир Путин посоветовал президенту Украины Петру Порошенко закрыть счета в офшорах, прежде чем становиться европейцем.

Об этом российский лидер заявил в ходе «прямой линии» в четверг.

«Если кто-то хочет быть европейцем, то пусть свои счета в офшорах сначала закроет, а потом говорит о благе народа», — сказал Путин.

Таким образом российский лидер ответил Порошенко, который поздравил украинцев с введением безвизового режима с ЕС строками из стихотворения Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия…».

Путин похвалил Порошенко за знание русской классики, но посетовал, что тот прочитал стихотворение не полностью.