Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил Петру Порошенко, который, поздравляя украинцев с введением безвизового режима с ЕС, процитировал строки «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ» из стихотворения Михаила Лермонтова.

Президент РФ похвалил лидера Украины за знание русской классики, но посетовал, что тот прочитал стихотворение не полностью.

К тому же Путин посоветовал Порошенко «особо не расслабляться, ведь «голубых мундиров» в ЕС, куда он ведет Украину, больше, чем в России».

Также, подчеркнул президент РФ, в строках, которые цитировал украинский лидер, говорится и о тех регионах, которые сейчас называются Украиной, «так что особо нос нечего задирать».

Напоследок Путин дал президенту Украины еще один совет: «Если кто-то хочет быть европейцем, то пусть свои счета в офшорах сначала закроет, а потом говорит о благе народа».