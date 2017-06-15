Полиция Лондона заявила, что мощный пожар в британской столице, в ходе которого полностью выгорел многоквартирный жилой дом, не был терактом.

Также сообщается, что пожарные провели первоначальную проверку всех 24 этажей дома, но отложили более тщательное исследование из-за риска обрушения конструкций здания. По предварительным данным, никаких свидетельств того, что причиной пожара стал теракт, нет.

В настоящее время здание продолжает дымиться. Пострадали по меньшей мере 79 человек, 17 человек погибли.