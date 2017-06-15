Президент России Владимир Путин рассказал о причинах назначений новых губернаторов.

По его словам, у кого-то из глав регионов подошел срок, кто-то сам поставил вопрос, «где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен».

По поводу того, справляются или не справляются губернаторы, добавил президент, «это вопрос прежде всего к гражданам».

«Справляются или не справляются? Должны справляться, у них для этого есть всё, несмотря на то что все они, как правило, люди достаточно молодые, тем не менее у них есть большой опыт государственной работы и жизненный опыт», — рассказал Путин во время «прямой линии» в четверг.

Президент добавил, что «некоторые из избранных руководителей регионов, перед тем как пойти на выборы, проработали там полгода–год, и, когда пошли на выборы, люди за них проголосовали, доверили им судьбу региона».