Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том на сколько Россия готова жить под санкциями, и какой урон они нанесли российской экономике,ответил, что введенные ограничения, конечно отразились на России, но не нанесли непоправимый урон.

Президент отметил, что это не впервые, когда против нашей страны вводятся ограничительные меры. Ранее такой способ сдерживания применяли и к СССР.

От санкций сейчас пострадала не только Россия, но и страны, которые решились на такие меры.

«По данным ООН Россия из-за санкций потеряла порядка $50-52 млрд, а страны, которые ввели эти ограничения ;100 млрд. Санкции вредят всем, но есть и плюсы. Мы смогли «включить мозги» и заняться развитием собственного производства. Восстановили компетенцию в радиоэлектроники, ракетной области, фармацевтики. Сельскохозяйственный рост составил порядка 3%. Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы», — заявил глава государства в ходе прямой линии.

Также президент отметил, что сократились и закупки по импорту.

«Собственное российское производство практически полностью покрывает нужды внутреннего рынка. Мы даже ищем рынки сбыта»,— сказал Путин.

Тем не менее, президент подчеркнул, что использование санкций — это не нормальная ситуация, и необходимо стремиться к тому, чтобы мировая экономика функционировала без ограничений.