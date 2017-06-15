Российский президент Владимир Путин признал: число людей, которые живут за чертой бедности, увеличилось в последние годы.

«У нас снизились реальные доходы граждан в последние несколько лет. Что особенно тревожно, увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности, получающих доходы ниже прожиточного минимума», — сказал глава государства в ходе «прямой линии».

Путин также подчеркнул, что сегодня этот показатель равен 13,5%.

«За последние годы количество этих людей подросло до 13,5%. Казалось бы, это не так уж и много, но за этими процентами — десятки и сотни тысяч людей, их судьбы», — сказал президент.