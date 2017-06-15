Повода для расширения американских санкций к России нет, заявил в четверг президент Владимир Путин.

"Это происходит, я считаю, на голом месте", - сказал Путин в ходе "Прямой линии".

Законопроект о новых санкциях США против России сейчас находится в стадии принятия американским парламентом.

"Опять возник законопроект по поводу ужесточения этих санкций. Кстати говоря, почему? Ведь ничего не происходит экстраординарного", - задался вопросом российский лидер.

Изначально санкционное давление власти США объясняли присоединением Крыма к России и событиями в Донбассе.