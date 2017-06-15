В ходе «прямой линии» президент РФ Владимир Путин назвал нерешенные проблемы в российской экономике: это ее структура и низкая производительность труда. Если не повышать производительность труда, то не будет рабочих мест, доходы населения повышаться не будут, пояснил президент.

«У нас есть нерешенные проблемы в экономике, это, прежде всего, отражается на доходах людей. Какие это проблемы? Это структура экономики, которая нас не устраивает, и в этой связи можно сказать о низкой производительности труда. Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь», — сказал президент.