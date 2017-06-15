Российский писатель Кирилл Воробьев, более известный по творческому псевдониму Баян Ширянов, ушел из жизни в возрасте 52 лет. Сообщение о его смерти размещено в группе литератора в Facebook.

Отмечается, что писатель умер в ночь на четверг в больнице, где лечился от цирроза печени. По словам бывшей жены Воробьева, у него был цирроз степени А, печень находилась в критическом состоянии.

Несколько лет назад у Воробьева выявили другие проблемы со здоровьем – ему поставили диагноз энцефалопатия головного мозга.

Первые тексты Кирилла Воробьева под псевдонимом были опубликованы в Интернете. Одним из самых известных является цикл романов «Пилотажи», которые посвящены жизни московских наркоманов. Писателя часто называли российским Уильямом Берроузом.