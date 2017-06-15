Трехлетний ребенок получил ожоги во время операции в областной больнице Сахалина, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

По предварительным данным, во время коагуляции сосудов, искра попала на ткань валика, которым был обернут ребенок для фиксации.

В Минздраве отметили, что врачи сразу потушили огонь, но ребенок все-таки получил небольшой ожог в виде тонкой полосы длиной в несколько сантиметров.

«Начатая операция была доведена до конца, ребенок находится в стабильном состоянии, под медицинским наблюдением. Угрозы для жизни ребенка нет», —добавили в ведомстве.