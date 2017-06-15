Китай в четверг осуществил запуск в космос своего первого рентгеновского космического телескопа Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT), который займется изучением черных дыр, сообщает Xinhua.

Телескоп вышел на орбиту высотой 550 км над Землей. Туда его доставила ракета-носитель «Великий поход-4В». Ее запуск состоялся в 11.00 местного времени с космодрома Цзюйюань в пустыне Гоби.

По словам главного научного сотрудника телескопа при Китайской академии наук Чжана Шуаннана, телескоп обладает уникальными возможностями по изучению высокоэнергичных космических объектов. С его помощью планируется разгадать тайну эволюции черных дыр, а также узнать причину возникновения сильных магнитных полей нейтронных звезд.

HXMT в сравнении с заграничными аналогами обладает большей зоной обнаружения. Кроме этого, у телескопа больше поле зрения и диапазон энергий — 1-250 каВ и сможет в одиночку выполнить задачи, предназначенные для целого ряда спутников.