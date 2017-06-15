Ленинский районный суд Уфы признал незаконными выплаты вознаграждения топ-менеджерам «Башнефти» в 2015–2019 годах. Об этом сообщила компания, пишет ТАСС.

Данные вознаграждения были утверждены бывшим руководством «Башнефти». Их сумма в 2016 году составила более 2,2 млрд рублей. В частности, в рамках положений программы долгосрочной мотивации об обратном выкупе привилегированных акций общий размер требований по обратному выкупу составляет 486,5 млн руб.

«Ленинский районный суд Уфы удовлетворил требования прокурора Республики Башкортостан о признании не соответствующими закону и не подлежащими применению положений «Башнефти» «О программе долгосрочной мотивации работников ПАО АНК «Башнефть» 2015–2019 годов» и «О программе дополнительного ежегодного вознаграждения президента ПАО АНК «Башнефть» на 2015–2017 годы», — отмечается в сообщении компании.

Как отмечает «Лента.ру», до 2014 года АФК «Системе» принадлежали 71,6% акций «Башнефти», после чего ценные бумаги были возвращены в собственность государства в связи с выявленными нарушениями при приватизации компании. В настоящий момент 50,08% акций компании принадлежат «Роснефти».