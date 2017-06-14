Нормальный путь к власти для оппозиции — это участие в выборах, неконструктивный путь — участие в несанкционированных митингах. Такое мнение высказала в среду председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью телеканалу «Россия-1».

По ее словам, политические силы собирают единомышленников, создают программы, с которыми затем идут на выборы и таким образом борются за власть на демократической основе.

«У нас зарегистрировано 75 политических партий, у нас люди выходят на митинги в последнее время очень активно. Но не все хотят выходить на политические митинги, они хотят организовывать несанкционированные митинги», — цитирует Матвиенко ТАСС.

По словам политика, участники неразрешенных собраний фактически попросту провоцируют власти и правоохранителей. Поэтому и отношение к ним соответствующее.