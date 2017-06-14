13 июня в Очерском районе Пермского края от удара током погиб 15-летний школьник. Трагедия произошла после того, как двое подростков влезли на опору ЛЭП, чтобы сделать селфи, сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала».

По данным следствия, двое молодых людей забрались на металлическую анкерную опору ЛЭП «Апрельская–Очер» с напряжением в 110 тыс. вольт. В результате один из них получил электротравму, несовместимую с жизнью.

Второй подросток остался жив и дает показания правоохранительным органам. Следователи подтвердили, что целью проникновения на энергообъект стало желание подростков сделать экстремальное фото на высоте.