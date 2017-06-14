Один из эрмитажных котов станет оракулом на предстоящем Кубке конфедераций в Санкт-Петербурге. Из всех живущих в музее котов специалисты выбрали самого стрессоустойчивого. Им стал глухой кот Ахилл, который оказался еще и самым общительным из претендентов.

Как сообщает Life.ru, он потомственный эрмитажный кот, глухой от рождения, однако у него сильно развиты другие каналы восприятия. Об этом заявила ветеринарный врач Зимнего дворца Анна Кондратьева. Ветврач также сказала, что после Кубка конфедераций кот Ахилл переедет в новый дом к хозяину, которого выберет сам из всех желающих приютить его.

Как сообщает телеканал «360», идею подобного выбора символа грядущего турнира по футболу совместно выдвинули в городском комитете по развитию туризма и издательский дом «Спорт день за днем».