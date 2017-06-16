Брюссель намерен отказаться от жесткого сценария развода с Великобританией, при помощи которого изначально ЕС собирался наказать англичан за решение выйти из европейской семьи. На специальных слушаниях в Европарламенте (ЕП) политики и эксперты высказались за мягкий вариант Brexit, который не подразумевает окончательного ухода Лондона с единого европейского рынка. Рекомендации парламентариев уже направлены в Европейский совет и будут учтены на предстоящих консультациях с британским руководством.

В пленарном заседании ЕП, состоявшемся на этой неделе и полностью посвященном Brexit, принимал участие и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Парламентарии обсудили процедуру вывода официальных учреждений ЕС, которые находятся в Великобритании, а также вопросы миграции, безопасности и обороны. Все эти детали должны быть окончательно прояснены в ходе переговоров Брюсселя и Лондона, старт которых намечен на 19 июня.

Ранее эксперты и политики говорили о двух сценариях для Великобритании — жестком или мягком выходе из Евросоюза. Так называемый жесткий сценарий Brexit предполагает выход страны из европейской зоны свободной торговли, огромные таможенные пошлины и связанные с этим потери до €10 млрд в год. В то время как мягкий вариант подразумевает, что страна сохранит максимально близкие отношения с ЕС. Соединенное Королевство останется в составе таможенного союза, а это значит, что товары не будут подвергаться проверкам на границах.

Пленарное заседание, по словам присутствовавшего там независимого депутата ЕП от Великобритании Дженис Эткинсон, показало, что парламентарии предпочли остановиться на мягком варианте Brexit.

— В ходе заседания ряд категорично настроенных политиков, конечно, высказывались за радикальные меры. Однако поддержку получили те, кто предложил рассмотреть варианты, включающие мягкий сценарий, который кажется ЕС сейчас более привлекательным. Ведь от жестких методов в первую очередь пострадает Брюссель, — сказала «Известиям» европарламентарий.

Итоговый документ заседания был направлен в Европейский совет, который при выработке внешнеполитических решений всегда учитывает рекомендации парламента, располагающего в этой сфере широкими консультативными полномочиями.

ЕС переживает не лучшие времена: экономический рост замедлился, миграционный кризис не добавляет политической стабильности. На этом фоне выход одной из самых богатых стран Евросоюза создает опасный прецедент. После проведения референдума в королевстве ряд европейских политиков захлестнули эмоции. Зазвучали голоса о необходимости наказать Великобританию и провести процесс развода максимально жестко, например, лишив Лондон доступа к общеевропейскому рынку.

— Итоги голосования по вопросу выхода из состава ЕС застигли многие страны объединения врасплох. Именно из-за этого появились «мягкий» и «жесткий» варианты оформления этого процесса. Причем вначале рассматривали прежде всего второй вариант. Но реальность такова, что Брюсселю придется пойти на компромисс в вопросах единого рынка и других бизнес-вопросах, — сказал «Известиям» депутат ЕП от Франции Бруно Гольниш.

Сейчас и в Великобритании, и в ЕС начитают понимать, что лучшим вариантом для обеих сторон станет именно мягкий сценарий. Так, глава минфина Соединенного Королевства Филипп Хаммонд выступил за сохранение членства страны в таможенном союзе, а комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер указал на недопустимость ослабления позиций Лондона на международной арене.

Доцент кафедры европейской интеграции МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули пояснил «Известиям», что процесс выхода Великобритании из ЕС сложен и многогранен, поэтому можно говорить о комплексном и нелинейном сценарии развода, причем с упором на мягкий вариант. Как полагает эксперт, прагматизм требует как минимум учитывать интересы британского бизнеса в Европе и европейского — в Великобритании.