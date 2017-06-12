Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала прислушаться к мнению членов Консервативной партии, выступающих за «мягкий» выход из Евросоюза (процесс Brexit).

Об этом намерении главы правительства Соединенного Королевства стало известно в понедельник, 12 июня.

«Она согласилась с тем, чтобы в партии был более широкий консенсус, чтобы были выслушаны представители всех крыльев партии по теме Brexit», — цитирует ТАСС одного из депутатов парламента от тори (консерваторов).

Пойти на консенсус с однопартийцами Мэй заставили результаты выборов, на которых консерваторы выступили хуже, чем ожидалось, в том числе и из-за разногласий по Brexit.