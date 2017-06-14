В Пскове парламентарии приняли решение не добиваться от налогоплательщиков безнадежных долгов. 6666 горожан не заплатили государству в общей сложности 768 тыс. рублей.

Депутаты признают, что в целом налоговая дисциплина граждан оставляет желать лучшего. Есть случаи, когда задолженности не погашаются с 1990-х годов, пишет Псковская лента новостей.

Пытаться получить эти деньги через суд нецелесообразно, так как затраты не окупятся. Сумма недоимки по налогам всё равно учитывается при формировании бюджета. Однако с теми, у кого накопились большие суммы, планируется более активная работа.