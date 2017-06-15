Катар остановил производство гелия. Эта страна занимает, по разным оценкам, от 21 до 25% мирового рынка «солнечного газа». Среди крупнейших покупателей — Китай, Япония, Южная Корея. Гелий в силу относительно небольших объемов почти незаметен на фоне природного газа и нефти, но сложно назвать отрасль, в которой бы он так или иначе не используется. Если конфликт с Катаром затянется, мировой рынок ждет сильное потрясение. А нашу страну в перспективе — вполне вероятная роль мирового регулятора рынка гелия.

В промышленных масштабах гелий извлекается только из природного газа. Крупнейшими запасами гелия обладают США (18%), Катар (25%), Алжир (17%) и Россия (34%). Долгие годы на мировом рынке главенствовали Соединенные Штаты. Катар хоть и обладал существенными запасами гелия, но его концентрация в природном газе составляла всего 0,1%, что считается довольно низким показателем. Роль этой страны на мировом рынке стремительно выросла с развитием производства сжиженного природного газа (СПГ).

Дело в том, что метан (основной компонент природного газа) сжижается при температуре около минус 162 градуса Цельсия. После чего остается концентрат, из которого можно извлечь другие полезные компоненты. В том числе и гелий, который переходит в жидкое состояние при температуре примерно минус 269 градусов Цельсия. Совместив производство жидкого метана и жидкого гелия, Катар получил синергетический эффект. Хотя мировой рынок «солнечного газа» и невелик, но его цена в 20–30 раз выше, чем у метана. То есть производя 40 млн куб. м гелия (по другим оценкам, 50 млн куб. м), Катар получал дополнительно несколько сотен миллионов долларов.

Но злую шутку с Катаром сыграла его зависимость от транспортной инфраструктуры соседей. В частности, ему приходится везти жидкий гелий в Дубай по суше через Саудовскую Аравию. Там располагаются гелиевые логистические центры, принадлежащие различным компаниям (например, Linde, Air Liquide и Iwatani), где контейнеры с газом обрабатываются, грузятся на суда и отправляются потребителям. Сейчас граница с Саудовской Аравией закрыта и воспользоваться привычным путем Катар не может. А другого в его распоряжении нет. Проще остановить производство гелия, чем тратить средства на хранение.

Несколько лет назад мировой рынок уже сталкивался с дефицитом этого газа. Тогда цены на гелий резко подскочили, а темпы роста спроса упали с 2,5 до 1,5% в год. Хотя нехватка была относительно небольшой, но она заставила потребителей срочно заменять «солнечный газ» аналогами.

Проблема подобных нештатных ситуаций заключается в том, что они проходят, но осадочек остается — потребителя тяжело убедить в том, что подобное не повторится вновь. Тем более если он нашел устраивающую его замену.

Ситуация усугубляется тем, что гелий — стратегический ресурс. Конечно, кажется, будто в повседневной жизни мы встречаем его только в воздушных шариках. Но в действительности область применения «солнечного газа» крайне широка. Он используется в дыхательных смесях, экспериментальной физике, медицине, электронике, космической деятельности, машиностроении, металлургии и т.д. В том или ином качестве гелий есть практически везде. И тот факт, что нужно его немного, не должен вводить в заблуждение. Это как раз тот случай, когда золотник мал, да дорог.

Что может произойти, если кризис затянется? Крупнейшим экспортером гелия всё еще остаются США. Но в силу ряда причин их доля на мировом рынке снижается. И единственное, что они могут сделать в сложившихся обстоятельствах, — кратковременно покрыть какую-то часть выпавших объемов. Стратегия этого государства не предполагает дальнейшей экспансии на мировом рынке гелия. Что касается Алжира, то у этой страны нет возможности нарастить производство «солнечного газа». На сегодняшний день Алжир достиг потолка. Остальные производители не могут оказать заметное влияние на рынок. Это означает, что если блокада Катара продолжится, то цены на гелий вновь подскочат, а потребители с удвоенными силами примутся искать ему замену.

По всей видимости, в ситуацию на Аравийском полуострове придется вмешаться ряду крупнейших азиатских экономик, которые чисто физически заинтересованы в бесперебойных поставках катарского СПГ и гелия. Для рынка гелия принципиально важно, чтобы кризис был разрешен в ближайшие дни. Но даже если этого удастся добиться, крупные потребители неминуемо задумаются о безопасности в будущем — насколько они зависят от поставок из столь нестабильного региона.

Россия производит всего 5 млн куб. м гелия. Потребляет она тот же объем. К сожалению, наш рынок не замкнут на себе самом. Если цены на мировом рынке резко вырастут, то они вырастут и внутри страны. За исключением стратегически важных отраслей. Но в происходящем есть и потенциальный плюс. Основные российские запасы гелия сконцентрированы в восточных месторождениях, которые будут введены в эксплуатацию через несколько лет. Так, в Чаяндинском месторождении концентрация гелия составляет 0,5%, а в Ковыктинском — 0,28%. Сейчас строится Амурский газоперерабатывающий завод, куда и пойдет газ с этих месторождений. Одним из основных продуктов предприятия станет гелий. При этом максимальная мощность по производству «солнечного газа» на заводе составит 60 млн куб. м гелия в год. Это треть нынешних мировых потребностей. С этого предприятия гелий будет отправляться как в порты Владивостока и Находки, так и автотранспортом — в Китай. Фактически, нынешний кризис на Аравийском полуострове подталкивает к тому, что Амурский ГПЗ благодаря достаточно легко наращиваемым объемам производства может явочным порядком стать мировым регулятором рынка гелия.

Если Саудовская Аравия и примкнувшие к ней страны блокадой Катара добиваются именно этого, то спасибо им.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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