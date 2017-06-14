В метрополитене Нижнего Новгорода начал курсировать состав, посвященный чемпионату мира по футболу 2018 года. Это уже третий город в России, где появился брендированный поезд.

По столице Нижегородской области уже ходят «футбольные» трамвай, автобус и троллейбус. Вскоре символикой мундиаля будет украшена канатная дорога, передает ИА «НьюсНН».

Порядка 150 автобусов закупят городские власти по лизинговой схеме в рамках подготовки к проведению чемпионата. Кроме того, власти намерены приобрести и отремонтировать вагоны для поездов метрополитена. Напомним, Нижний Новгород примет шесть встреч ЧМ-2018: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.