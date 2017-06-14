ГСУ СК РФ по Московской области начало проверку сообщения о том, что водитель легкового автомобиля мешал проезду машины «скорой» в Ногинском районе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

Как сообщает РИАМО, об инциденте в ведомстве узнали из телевизионного сюжета на одном из федеральных каналов, в котором водитель автомобиля Hyundai неоднократно препятствовал проезду «скорой», которая везла в больницу пациентку в тяжелом состоянии. Автомобиль нарушителя двигался по Горьковскому шоссе в районе поселка Радиоцентр. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Как сообщает портал «Подмосковье сегодня», процессуальное решение будет принято по результатам проверки.