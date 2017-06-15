Правительственные силы Сирии вышли к границе с Ираком и наладили транспортное сообщение по грунтовой дороге. Как отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, это позволит осуществлять поставки иранского оружия по суше, что станет альтернативой перевозкам во воздуху и морю. По их словам, появление сухопутной связи между двумя странами выведет снабжение сирийской армии на качественно новый уровень, а значит, и укрепит сирийскую армию в борьбе с террористами.

Об открытии сухопутного коридора между Сирией и Ираком сообщили «Известиям» в командовании правительственных войск. Напомним, что «Известия» ранее уже писали о планах сирийской армии пробить дорогу Дамаск–Багдад. Теперь это сделать удалось. Речь идет о южной части границы между двумя странами: коридор был открыт в 20 км от погранперехода Ат-Танф, который до сих пор удерживают силы вооруженной оппозиции.

С иракской стороны территории контролирует шиитское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби», входящее в состав армии страны. Два государства теперь связывает грунтовая дорога, по которой уже прошли первые грузовики.

— Это стало результатом боевых действий, которые велись последние несколько недель, — пояснил «Известиям» сирийский генерал-майор в отставке Яхья Сулейман . — То есть теперь между двумя странами налажена беспрепятственная сухопутная связь. Таким образом, открылся путь сообщения из Ирана через Ирак в Сирию. Это качественный скачок, позволяющий преодолеть трудности в доставке военных грузов, оружия, боеприпасов, медикаментов и прочей помощи из исламской республики.

Тегеран — основной поставщик вооружений в Сирию. До сих пор ему приходилось доставлять их либо транспортными самолетами, либо судами в Ливан, а оттуда через границу правительственным войскам. Оба варианта были довольно дорогостоящими и сопряженными с рядом логистических трудностей. Теперь проблема снимается.

При этом не случайно именно на юге Сирии в последние недели шли наиболее активные вооруженные столкновения между правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции: армия пробивала дорогу к границе с Ираком.

— Это действительно стратегически важный путь, — сказал «Известиям» эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. — Теперь значительно облегчатся поставки всего необходимого в Сирию.