Международная правозащитная организация Human Rights Watch осудила использование фосфорных боеприпасов коалицией во главе с США в Сирии и Ираке.

«Неважно, как используются фосфорные боеприпасы, это создает высокую опасность ужасного и долгосрочного вреда в переполненных городах, как Ракка и Мосул, и в других зонах с концентрацией мирного населения», — заявил директор отдела вооружений HRW Стив Гуз.

Он подчеркнул, что коалиция должна принимать все возможные меры предосторожности для уменьшения вреда для мирных жителей при использовании фосфорных боеприпасов.

При этом правозащитники не могут подтвердить, привело ли использование фосфорных бомб к жертвам среди гражданского населения.

Ранее коалиция во главе с США заявила, что использует фосфорные боеприпасы в Сирии в соответствии с международными нормами, принимая меры предосторожности в отношении мирных жителей.