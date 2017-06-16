Сегодня в городе Выкса Нижегородской области стартует VII фестиваль городской культуры «Арт-Овраг». Событие это — далеко не «провинциального» масштаба: мы ожидаем, что численность гостей фестиваля в этом году перевалит за 10 тыс. Но для меня и всех тех, кто стоит у истоков «Арт-Оврага», главная гордость — в другом: за эти семь лет нам удалось превратить маленький промышленный город в настоящий центр уличного искусства под открытым небом. И этот опыт мог бы стать полезным и для развития других подобных уголков страны.

Когда много лет назад я впервые оказалась в городе Выкса, я, с одной стороны, порадовалась обилию зелени и красивых прудов, а с другой — была подавлена количеством серых многоэтажек, неухоженных дворов, заброшенных территорий для отдыха. .. В общем, это был типичный индустриальный моногород с населением около 60 тыс. человек, причем половина трудоспособных жителей работала на градообразующем предприятии — Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ). Но так было не всегда — город может гордиться богатым культурным прошлым. С Выксой связаны судьбы известного драматурга Александра Су́хово-Кобылина, выдающегося инженера Владимира Шухова, династии архитекторов Горностаевых, многих художников и композиторов. В середине XIX века принадлежавший Баташевым Выксунский театр, наряду с Одесским в Рижским, входил в тройку крупнейших провинциальных театров России.

В 2011 год у представители нашего фонда совместно с руководством Объединенной металлургической компании, в состав которой входит ВМЗ, в первые задумались о том, чтобы вновь создать в городе комфортную среду и отвлечь молодежь от пагубных привычек. Нам захотелось привлечь местных жителей к творческому, созидательному процессу, предложить им интересное времяпрепровождение с пользой для себя и для города. Например, своими руками изменить окружающее пространство, сделать его более комфортным, интересным и современным. Т ак родилась идея проведения ежегодного летнего фестиваля городской культуры «Арт-Овраг».

Почему «Арт-Овраг»? Именно в живописном овраге городского парка культуры и отдыха в центре Выксы мы провели первый фестиваль — в том самом парке, который заложили братья Баташевы еще в ХVIII веке. Нам хотелось подчеркнуть самобытность проекта и привязать его к историческому и любимому горожанами месту.

Первые три фестиваля стали, прежде всего, зрелищем для жителей. Мы провели опрос среди местной молодежи, чтобы выявить круг их интересов. После этого в городе появилось большое количество арт-объектов, и Выкса стала напоминать галерею под открытым небом.

А спустя три года мы предложили участвовать в фестивале и самим горожанам, предложив проект «Арт-Двор». Приглашенные профессиональные архитекторы стали общаться с жителями, интересоваться, чего им не хватает в родных дворах, каким жители видят это пространство. А потом общими усилиями стали воплощать пожелания в жизнь. Эта программа работает уже третий год подряд и меняет не только среду, но и самих людей, живущих в ней. Жители поняли, что положительные перемены зависят от каждого, и это не так сложно.

Горожане на личном опыте убедились, что занимать позицию «власть мне должна» не столь конструктивно, как предлагать конкретные изменения, что-то делать, включаться в созидательный процесс, приводящий к реальным результатам. Сегодня жители Выксы участвуют почти во всех направлениях фестивальной программы: упомянутых «Арт-Дворах», театральных постановках, мастер-классах искусствоведов из «Гаража» или ГЦСИ, спортивных программах и песенных конкурсах. Например, костюмы для прошлогоднего «Парад котов» художника Андрея Бартенева сделали сами горожане.

Широкое овлечение обычных людей в творческий процесс позволяет менять их жизненную позицию на более активную. Жажда изменений, на мой взгляд, должна жить в каждом человеке. И лучше, когда это проявляется не в абстрактных требованиях к власти, а конкретных действиях, личном посильном вкладе. Фестивали, подобные нашему, в данном случае выступают как катализатор и дают возможность реализовать новые идеи. В итоге провинциальные города превращаются в центры современного искусства, но не элитарного, «для избранных», а по-настоящему массового. И такое искусство меняет и окружающий мир, и нас самих.

Автор — председатель Попечительского совета благотворительного фонда поддержки семьи, защиты детства, материнства и отцовства «ОМК-Участие».

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