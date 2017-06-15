В Уфе проходит международный фестиваль «Сердце Евразии». Старт ему был дан еще 12 июня, когда на главной площади города открылся фестиваль национальных культур.

Сегодня в амфитеатре начинаются концерты в формате open air. В частности, зрители смогут стать участниками «Симфонической ночи», а также праздника-шествия национального костюма народов Башкирии, сообщает ИА «Башинформ».

Специально приглашенным гостем будет лидер группы «Deep forest», французский композитор и музыкант, обладатель премии ГРЭММИ Эрик Муке. Он встретится с этническими музыкантами. По словам директора фестиваля Айдара Зубайдуллина, Муке намерен начать сотрудничество с башкирскими музыкантами для создания новых композиций, с которыми он проедет по всему миру.

Завершится фестиваль 18 июня «Этноночью», во время которой выступят коллективы, работающие в стиле фолк, этно и world music, В их числе и этно-рок группа «Аргымак», являющаяся флагманом республиканской этнической музыки.