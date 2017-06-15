В России планируется возобновить производство не имеющих аналогов десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 типа «Зубр», способных доставить на необорудованное побережье три танка весом до 150 тонн или 10 бронетранспортеров с морскими пехотинцами. Новые «Зубры» придут на смену менее грузоподъемным десантным кораблям на воздушной каверне 21820 «Дюгонь». Строительство первого, полностью российского «Зубра» должно начаться в 2018 году.

Как сообщили «Известиям» в главкомате ВМФ, сейчас решается вопрос с подрядчиком. К участию в конкурсе планируется пригласить петербургский судостроительный завод «Алмаз», феодосийский «Море», хабаровский «ХСЗ», а также, возможно, калининградский «Янтарь». Все эти предприятия, в разное время строили или обслуживали корабли на воздушной подушке.

В этом списке «Алмаз» выглядит главным фаворитом. В свое время предприятие построило десять «Зубров» для Советского ВМФ. Завод участвовал и в поставках кораблей проекта 12322 в Грецию. Пока же он занят строительством плавкранов и пограничных кораблей.

Феодосийский завод «Море» перед возвращением Крыма в состав России построил два «Зубра» по контракту «Укроборонпрома» для Китая. На предприятии остался один недостроенный корпус корабля на воздушной подушке. На АО «Хабаровский судостроительный завод» в 2004-2006 годах строили катера проекта 12061 «Мурена» для Южной Кореи.

К участию в конкурсе приглашён и калининградский завод «Янтарь». У предприятия есть опыт ремонта одного из двух «Зубров» балтийского флота – «Евгения Кочешкова». Впрочем, как отметили в штабе флота, приглашение этого предприятия к тендеру - скорее формальность. В ближайшее время «Янтарь» будет сосредоточен на достройке трех фрегатов проекта 11356. Их строительство был заморожено из-за отказа Украины поставить ранее оплаченные Россией силовые установки николаевского предприятия «Зоря-Машпроекта».

– Возобновление строительства «Зубров» связано, в первую очередь, с запуском производства на заводе «Сатурн» газотурбинных установок, – пояснил «Известиям» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. – Это хорошие корабли, для которых всегда есть ниша. Такой быстроходный десантный корабль будет востребован на закрытых театрах вроде Черного, Балтийского или Каспийского морей. Кроме того, мы таким образом поддерживаем наши компетенции в строительстве крупных кораблей на воздушной подушке.

По словам эксперта, имеющихся десантных кораблей проектов «Дюгонь» и «Гюрза» недостаточно для решения задач, стоящих перед ВМФ и морской пехотой.

– У нас до сих пор нет хороших дизелей, что и привело к проблемам с «Дюгонями», – добавил Андрей Фролов. – «Зубры» уже опробованы, хорошо себя зарекомендовали и даже оказались востребованы за рубежом.

Корабль проекта 12322 «Зубр» имеет длину 57 и ширину – 20 метров. Водоизмещение корабля 535 тонн. Осадка 2 метра. На нем стоят высокотемпературные газотурбинные двигатели. Четыре вентилятора диаметром 2,5 м обеспечивают кораблю воздушную подушку. А в движение его приводят еще три пропеллера с переменным углом атаки 5,5 метра в диаметре. Благодаря им корабль развивает невиданную для морских судов скорость в 70 узлов (около 130 км в час, а обычный боевой корабль движется не быстрее 35 узлов).

Корабль способен высадить десант на 78% необорудованных побережий мира. Обычные десантные корабли с открывающимися носовыми аппарелями делают это только на 14%. Еще одно свойство «Зубра» – невидимость для радиолокационных станций. Этот эффект достигается из-за того, что во время движения корабль идет в гигантском облаке из водяных брызг, которые «размывают» его очертания на экранах локаторов.

Кроме перевозки десанта, «Зубр» может осуществлять постановку минных заграждений, а при необходимости и оказать огневую поддержку десанту. На корабле установлены две реактивные системы залпового огня «Град-М». К началу 90-х годов в советском ВМФ было восемь «Зубров». После распада СССР пять из них достались Украине, три – России.