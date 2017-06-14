В общей сложности в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России 12 июня приняли участие почти 8,3 млн человек в 2,3 тыс. населенных пунктах страны. Протестующих по стране в тот же день было 42,1 тыс. человек в 127 населенных пунктах. Такие данные представило в среду Министерство внутренних дел РФ.

Наиболее массовые гуляния 12 июня, по данным ведомства, состоялись в Москве (4 млн человек), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (585 тыс.), Московской области (570 тыс.), Краснодарском крае (241 тыс.), Нижегородской и Ростовской областях (по 175 тыс.).

Протестные акции в тот же день прошли в 127 населенных пунктах из 224 заявленных изначально, в заявках на согласование акций общая численность участников митингов, демонстраций, пикетов, шествий было в общей сложности указано 193,7 тыс. человек. В итоге на 161 мероприятие (131 согласованное и 30 несогласованных) пришли 42,1 тыс. человек, что составляет примерно пятую часть от заявленного количества — 22%, из них 9,1 тыс. приняли участие в несогласованных акциях.

Охрану порядка в день праздника обеспечивали 52 тыс. сотрудников полиции, 9,8 тыс. военнослужащих Росгвардии, 1,4 тыс. сотрудников ОМОН войск Росгвардии, 7,6 тыс. дружинников, 3,1 сотрудников ЧОП и 2,4 тыс. казаков.