Герой России Сергей Липовой стал новым главой организации «Офицеры России». Об этом было объявлено на торжественной конференции в среду.

Сергей Липовой — кадровый военный. Он окончил Военную академию Генерального штаба, участвовал в боевых действиях в Афганистане, Чечне и Таджикистане. Ранее он возглавлял Совет мужества и отваги «Офицеров России» и входил в состав президиума организации.

«Для меня большая честь и ответственность возглавить президиум такой мощной и авторитетной организации, среди членов которой много боевых и заслуженных офицеров, Героев Советского Союза и России, генералов и адмиралов. «Офицеры России» зарекомендовали себя реальными делами. Приложу все силы, чтобы наше развитие и деятельность продолжались на таком же высоком и значимом уровне», — заявил он на конференции.

Экс-глава «Офицеров России» Антон Цветков останется в руководстве организации в качестве члена президиума и председателя Совета по общественной безопасности, главная задача которого — содействие в реализации Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, утверждённой в 2013 году главой РФ Владимиром Путиным.