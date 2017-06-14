Трамп: раненый депутат конгресса США полностью восстановится
Координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ, получивший ранение во время мероприятия конгресса США в штате Виргиния, полностью восстановится. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter в среду, 14 июня.
«Член палаты представителей Стив Скализ из Луизианы, истинный друг и патриот, получил тяжелые ранения, но полностью восстановится. Наши мысли и молитвы с ним», – написал американский президент в своем аккаунте.
Ранее Трамп назвал стрельбу трагедией и заявил, что следит за развитием ситуации.
В результате инцидента пострадали не менее 5 человек. Всем им оказана необходимая помощь.